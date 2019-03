Sarà Genoa-Bologna la finale della 71/a edizione della 'Viareggio Cup', in programma il prossimo mercoledì alle 15.00 allo stadio "Picco" della Spezia. Nella prima semifinale disputata al 'Necchi-Balloni' di Forte dei Marmi (Lucca), il Genoa ha sconfitto il Parma per 3-2. Reti: 14' pt. Adamoli (Genoa), 24' Tardivo (Parma), 33' Camara (Parma); 6' st. Szabo (Genoa), 43' Cleonise (Genoa). Nella seconda semifinale giocata al 'Ferdeghini' di La Spezia, il Bologna ha superato il Club Brugge 7-6 dopo i calci di rigore. La partita era terminata 1-1 con reti al 2' st di Cossalter (Bologna) e il pareggio al 13' st di De Kuyffer su rigore. "E' una bella soddisfazione essere arrivati in finale di questo torneo importante - ha detto il patron del Genoa Enrico Preziosi, allo stadio del Forte con l'amico Andrea Bocelli -. In passato abbiamo vinto due edizioni, nel 1965 e 2007, e ripetersi non sarà facile, certo riuscire a vincerlo sarebbe la ciliegina sulla torta".