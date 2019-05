In attesa che la stagione volga al termine, lo sguardo di molti è già rivolto al futuro e al prossimo anno. Non solo addetti ai lavori, ma anche gli uomini della EA Sports, già al lavoro da settimane per produrre la nuova versione del videogame calcistico più famoso al mondo: Fifa 2020. L'ultimo episodio, sull'onda di quanto successo negli anni precedenti, non uscirà probabilmente prima di settembre e, al momento, non è stato pubblicato neanche un trailer. Possibile che le prime immagini vengano condivise in occasione dell'EA Play 2019, evento dedicato ai videogiochi e che si terrà a Los Angeles dal 7 al 9 giugno. Nonostante ufficialmente non sia trapelato nulla, cominciano a circolare in rete le prime anticipazioni su quelle che saranno le novità inserite nella prossima edizione di Fifa. L'ultima versione in commercio era stata arricchita con l'introduzione delle principali competizioni europee, la Champions e l'Europa League, oltre alla Chinese Super League e a 23 stadi nuovi. Con Fifa 2020 invece, almeno secondo gli spoiler, i giocatori potranno usufruire - come ormai accade in tutti i principali campionati - per la prima volta del VAR, l'ausilio tecnologico adottato a supporto dell'arbitro. Ma non sarà questa l'unica innovazione. I produttori del videogame potrebbero, infatti, anche inserire la possibilità di un meteo dinamico, capace dunque di stravolgersi nel corso della stessa partita. Resta ancora da definire, infine, chi sarà l'uomo copertina. Un sondaggio della FIFPro ha indicato il sudcoreano Son come 'candidato' preferito a rivestire questo ruolo, ma nulla è stato ancora deciso.