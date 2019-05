Ancora loro. Sempre loro. Come a Faenza per la finale di Coppa Italia, a fine marzo, e lì solo un gol di Leandro Cuzzolino, il campione del mondo argentino ormai pescarese d’adozione, fece la differenza per la squadra di Tino Perez che potè tenere la coccarda tricolore sul petto. Come in campionato dove hanno chiuso, rispettivamente, al primo e al secondo posto confermando di essere la squadra da battere e la forza emergente del nostro futsal. Le semifinali le hanno promosse, da domani in gara-1 (si gioca al meglio delle cinque partite) al PalaRoma di Montesilvano l’Acqua & Sapone e l’Italservice Pesaro si potranno guardare di nuovo occhi negli occhi e sfidarsi per lo scudetto. Gli abruzzesi ci arrivano con due gare in più avendo dovuto far ricorso a quattro partite sia per eliminare l’Augusta nei quarti, sia il Napoli nel turno successivo ma hanno dimostrato che, dopo essere caduti e essersi ritrovati dinanzi ad un bivio, la qualità tecnica e il carattere sono elementi fondanti del loro DNA, decisivi per vincere. Anche aldilà della stanchezza fisica. Tra i pali Mammarella, un pilastro (anche della nazionale di Alessio Musti), per muovere il pallone opzioni abbondanti: da De Oliveira a Lukajan, passando per Jonas Pinto, l’uomo in più di gara-4 contro il Napoli. Pesaro, al secondo anno di serie A, ha una grande voglia di cominciare a vincere se è vero che i biancorossi marchigiani, in questa stagione, hanno perso già la finale della Coppa Divisione e, appunto, quella della Coppa Italia. Il presidente Pizza ha ingaggiato, per la panchina, il quattro volte campione d’Italia Fulvio Colini e gli ha messo a disposizione uno squadrone, pescando a piene mani soprattutto da Luparense e Pescara, squadre scomparse: Miarelli, Honorio, Taborda e il bomber argentino Borruto, miglior marcatore della stagione regolare e già sei gol nei play off. Acqua & Sapone contro Pesaro è il meglio. Le due grandi firme del nostro campionato per la finale meno sorprendente e più attesa. Lo scudetto del calcio a 5, questa volta, rimbalza lungo l’Adriatico.

Il programma della serie finale

GARA-1 SABATO 25 MAGGIO ore 17.30 A MONTESILVANO – SKYSPORT SERIE A

GARA-2 SABATO 1 GIUGNO ore 18.00 A MONTESILVANO – SKYSPORT FOOTBALL

GARA-3 MARTEDI 4 GIUGNO ore 20.30 A PESARO – SKYSPORT 1

Eventuale GARA-4 DOMENICA 9 GIUGNO ore 20.30 A PESARO – SKYSPORT FOOTBALL

Eventuale GARA-5 DOMENICA 16 GIUGNO ore 20.30 A MONTESILVANO – SKYSPORT 1