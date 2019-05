Un dolore forte, fortissimo. Un ricordo che fa male e lascia un senso di vuoto incolmabile, oggi come allora. Sono passati quattro mesi da quel giorno di gennaio in cui l’aereo con a bordo Emiliano Sala precipitò tragicamente nel Canale della Manica, provocando la morte del giovane attaccante appena acquistato dal Cardiff e del pilota di quel maledetto volo. Mesi di dolore per la famiglia del ragazzo, resi ancora più strazianti dalla perdita – avvenuta lo scorso aprile – del padre Horacio che non ha mai superato il dispiacere per la scomparsa del figlio. E dopo che l’Equipe nei giorni scorsi ha pubblicato un audio in cui Sala confermava la sua volontà di non trasferirsi al Cardiff, la sorella Romina ha voluto lasciare sul suo profilo Instagram una lettera davvero toccante rivolta proprio a Emiliano.

Il messaggio da brividi della sorella Romina

“Non capisco come hai potuto lasciarci senza avvisare. Tu, che eri l’artigiano del mio cuore e che lo hai costruito con il tuo amore. Ed è in questo silenzio che ti ringrazio per avermi trasformato in un cigno ogni volta che mi sentivo un brutto anatroccolo. Così la tua assenza diventa una presenza continua. E il tuo sguardo assente si trasforma nelle fondamenta indistruttibili della mia anima. E il tuo addio abbandona gli egoismi delle mie necessità e si trasforma in un viaggio che ci porterà a incontrarci di nuovo”, si legge. “Devo comunque fare i conti con il fatto che questo amore incondizionato non ti porterà indietro. E ovviamente questo mi costa. Ma so anche che mi hai lasciato una bacchetta magica con il potere più grande che io possa avere: l’amore. Ed eccomi qui, mentre – continua il messaggio – spargo polvere magica nell’aria ogni volta che posso. Guardando dentro di me e non fuori. Avendo la certezza che la scala della mia vita può fermarsi per un po’, ma che non la percorrerò mai al contrario. Perchè mi hai insegnato ad amare me stessa. E mi hai lasciato un regalo: la capacità, in tua assenza, di trasformarmi in quel cigno, semplicemente ricordando come tu riuscivi a farlo. Ed è in quel momento che torno a credere che tutto possa ricominciare. Con l’amore…”, conclude il testo pubblicato da Romina Sala.