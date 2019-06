Non sarà decisiva ma sarà sicuramente, ancora, bellissima. La serie per lo scudetto si sposta a Pesaro e riparte dal più totale equilibrio, una vittoria per parte e le stesse incognite che ogni partite di calcio a 5 si porta con sé, almeno a questi livelli. Perché se l’Acqua & Sapone aveva quasi esagerato nel primo incrocio, vincendo 7-2 ma capace di arrampicarsi addirittura fino al 6-0, l’Italservice Pesaro tre giorni fa era andata a prendersi una clamorosa rivincita al PalaRoma, passando 6-4 dopo i due tempi supplementari tiratissimi, tesi, pieni di prodezze tecniche, insomma spettacolari. Perché, con due squadre così, con un carico di campioni così, con due allenatori che hanno bacheche piene di trofei e, quindi, sanno come vincere, provare ad indovinare come possa finire questa gara-3 e poi tutta la serie è un esercizio praticamente inutile.

Di sicuro Pesaro, andando ad espugnare il campo dei campioni d’Italia, ha spostato gli equilibri dalla sua parte, almeno a livello psicologico e potendo contare sul fattore campo: il Pala Pizza sarà un catino infuocatissimo, con il tutto esaurito già annunciato da giorni. E con la squadra che ha disposizione, Fulvio Colini punta decisamente al sorpasso sugli abruzzesi e, poi, di volata, alla conquista del suo quinto scudetto personale e primo in assoluto per i biancorossi.

L'Acqua & Sapone, dal canto suo, smaltita la cocente delusione per lo stop di sabato sera, può avere proprio sotto questo punto di vista una consapevolezza: aveva perso una gara casalinga sia ai quarti contro l’Augusta sia in semifinale contro il Napoli, per poi andare a riprendersi in trasferta le vittorie che servivano per superare il turno. In quei momenti, i campioni di Tino Perez si sono ricordati di essere tali. A Pesaro, al terzo appuntamento di finale, a maggiore ragione devono provare a fare altrettanto.

Gara-3 non decide (lo farà, eventualmente, la prossima, domenica 9 sempre a Pesaro), gara-3 è già una garanzia di adrenalina: l'appuntamento è su Sky Sport Uno (canale 201) dalle 20:30.