Una piccola “vendetta”, quella dell’Empoli Primavera ai pari età del Genoa. Le due squadre infatti, entrambi militanti in Primavera 1, si giocavano i playout in cui sarebbe stata decretata la retrocessione della perdente. La gara d’andata era terminata con un pareggio per 1-1 in Liguria, mentre il ritorno in casa dell’Empoli si è concluso con il successo dei toscani che ha garantito la permanenza nella massima categoria. Dunque, ciò che non è riuscito alla prima squadra – che per la sconfitta sul campo dell’Inter e il contemporaneo pareggio del Genoa a Firenze è retrocessa in Serie B – è stato conquistato dalla Primavera. Risultato anche inatteso per la squadra rossoblù, che a livello giovanile aveva ben figurato, essendo arrivata in finale al Torneo di Viareggio persa soltanto ai rigori contro il Bologna.