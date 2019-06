Le voci di mercato non sembrano preoccupare Mauro Icardi; e anche la delusione per la mancata convocazione per la Copa America sembra superata. E così l’argentino, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, si rilassa con un ex compagno interista, come testimoniato da una storia su Instagram pubblicata dalla moglie e agente Wanda Nara.

Maurito, comodamente seduto in poltrona, si gode un momento di relax fumando il narghilè accanto all’amico Lisandro Lopez, argentino passato dall’Inter a inizio 2018, nel mercato di gennaio, per trascorrere in nerazzurro meno di sei mesi di prestito. Un modo per distrarsi dal mercato che lo vuole continuamente al centro di possibili trattative e suggestioni, ultima quella che lo vorrebbe alla Roma.