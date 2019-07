Avete presente le rovesciate in spiaggia, che almeno una volta nella vita abbiamo provato tutti? Gabriele Gori, 31 anni e Campione d'Europa con la Nazionale italiana di beach soccer nel 2018, le fa di mestiere. Ma di quella messa a segno martedì si ricorderà per sempre. La partita è Viareggio-Catania, valida per il campionato della Lega Nazionale Dilettanti: sul punteggio di 5-5 ai supplementari, Gori si fa ingolosire dallo spiovente di un avversario...nella propria metà campo. Un rapido sguardo al portiere fuori dai pali, senza pensare alla distanza dalla porta (circa 20 metri) e acrobazia servita: parabola perfetta, con la palla che sbatte sul palo e quindi in rete. Gol fantastico e decisivo, visto che poi il Viareggio vincerà il match per 7-5.