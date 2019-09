Muriel-Zapata protagonisti anche lontano dalla Serie A. I due calciatori dell'Atalanta sono stati tra i protagonisti nell'amichevole giocata a Miami tra Brasile e Colombia. Un match nel segno degli "italiani". Doppietta e rigore procurato per l'ex Fiorentina, un assist e tanta sostanza nell'area verdeoro per Duvan: l'intesa continua a sbocciare anche in nazionale e Gasperini può essere soddisfatto dall'altra parte dell'Atlantico. Ma è stata anche la notte di Neymar, che è tornato a prendersi la Seleçao (gol, assist e leadership) dopo le polemiche degli ultimi mesi. E' arrivato così un pareggio che ha fatto contenti tutti, a partire dagli oltre 65mila spettatori dell'Hard Rock Stadium. Il Brasile passa in vantaggio al 19', con il colpo di testa vincente di Casemiro sul corner battuto da O Ney, poi è Muriel show. Al 25' arriva il pari su rigore, che lo stesso classe '91 si è procurato dopo una brutta entrata di Alex Sandro. Male lo juventino, in ritardo anche sulla micidiale combinazione tra i due atalantini che scardina la difesa brasiliana in chiusura di primo tempo. La squadra di Tite soffre, ma trova il gol in avvio di ripresa grazie a una bella azione corale partita da Coutinho e conclusa da Neymar su assist di Dani Alves. Buona anche la prova di Cuadrado, solo pochi minuti invece per Paquetà, gettato nella mischia da Tite quando ormai le due formazioni si stanno avviando verso il 2-2 finale.

BRASILE-COLOMBIA 2-2

19' Casemiro (B), 25' rig. Muriel (C), 34' Muriel (C), 58' Neymar (B)

BRASILE (4-3-3): Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho (dall'80' Henrique); Richarlison (dall'84' Neres), Firmino (dall'83' Paquetà), Neymar. Ct. Tite.

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina (dal 78' Orejuela), Sanchez, Mina, Tesillo; Cuadrado (dall'87' Moreno Barrio), Barrios, Uribe (dal 61' Lerma); Muriel (dal 68' Berrio), Zapata (dall'83' Borre), Martinez (dal 61' Diaz). Ct. Queiroz.

Ammoniti: Casemiro (B)