Seconda giornata di Serie D agli archivi, con due partite ancora da giocare che si disputeranno mercoledì alle ore 15:00. Nel frattempo, il Palermo trova un’altra vittoria di misura nell’esordio stagionale al Barbera, davanti a 16 mila spettatori. I rosanero vincono 3-2 sul San Tommaso grazie alla doppietta di Ricciardo, protagonista dell’incontro. Primi tre punti conquistati per il Foggia, che batte l’Agropoli in casa. Successo largo invece per il Mantova, che conferma il primato in classifica battendo in trasferta la Sammaurese col punteggio di 2-5.

Girone A

Borgosesia – Lucchese 1-1, Chieri – Fossano 1-1, Casale – Lavagnese 0-0, Ghivizzano Borgoamozzano – Vado 2-1, Ligorna – Caronnese 0-3, Prato – Seravezza Pozzi 0-0, Real Forte Querceta – Bra 1-0, Sanremese – Fezzanese 0-1, Savona – Verbania 2-0.

Classifica: Ghivizzano Borgoamozzano 6, Fezzanese 6, Caronnese 4, Savona 4, Borgosesia 4, Fossano 4, Real Forte Querceta 4, Verbania 3, Chieri 2, Lucchese 2, Seravezza Pozzi 2, Casale 1, Lavagnese 1, Sanremese 1, Prato 1, Vado 1, Bra 0, Ligorna 0.

Girone B

Dro Alto Garda – Pro Sesto 2-1, Legnano – Levico Terme 2-2, NibionnOggiono – Seregno 0-1, Villa Valle – Sondrio 0-3, Virtus Ciserano Bergamo – Inveruno 3-2, Castellanzese – Folgore Caratese 1-2, Arconatese – Ponte San Pietro 2-2, Brusaporto – Caravaggio 2-0, Tritium – Milano City 2-0, Virtus Bolzano – Scanzorosciate 0-2.

Classifica: Tritium 6, Seregno 6, Scanzorosciate 6, Sondrio 4, Dro Alto Garda 4, Levico Terme 4, Virtus Ciserano Bergamo 4, Folgore Caratese 4, Ponte San Pietro 4, Pro Sesto 3, Calcio Brusaporto 3, Legnano 2, NibionnOggiono 1, Caravaggio 1, Milano City 1, Castellanzese 0, Virtus Bolzano 0, Inveruno 0, Villa Valle 0.

Girone C

Este – Luparense 2-2, San Luigi – Cjarlins Muzane 2-3, Caldiero Terme – Legnago Salus 1-3, Union Feltre – Belluno 1-1, Delta Porto Tolle – Clodiense Chioggia 2-2, Mestre – Adriese 2-2, Vigasio – Chions 0-3, Montebelluna – Campodarsego 1-1, Tamai – Ambrosiana 0-3, Villafranca Veronese – Cartigliano 0-3.

Classifica: Ambrosiana 6, Cartigliano 6, Cjarlins Muzane 6, Luparense 4, Legnago Salus 4, Caldiero Terme 3, Chions 3, Campodarsego 2, Montebelluna 2, Union Feltre 2, Belluno 2, Adriese 2, Este 2, Clodiense Chioggia 2, Mestre 1, Delta Porto Tolle 1, Tamai 1, Villafranca Veronese 1, San Luigi 0, Vigasio 0.

Girone D

Lentigione – Forlì 1-1, Alfonsine – Fiorenzuola 0-0, Breno – Crema 2-1, Calvina Sport – Fanfulla 0-2, Cliverghe – Mezzolara 2-0, Sammaurese – Mantova 2-5, Savignanese – Progresso 0-2, Sporting Franciacorta – Correggese 1-1, Vigor Carpaneto – Sasso Marconi Zola 1-1.

Classifica: Mantova 6, Progresso 6, Correggese 4, Fanfulla 4, Fiorenzuola 4, Lentigione 4, Cliverghe 3, Breno 3, Crema 3, Mezzolara 3, Forlì 2, Sporting Franciacorta 2, Vigor Carpaneto 2, Sasso Marconi Zola 1, Alfonsine 1, Sammaurese 0, Savignanese 0, Calvina Sport 0.

Girone E

Aglianese – Tuttocuoio 1-0, Aquila Montevarchi – Sporting Club Trestina 0-1, Flaminia – Albalonga 2-2, Follonica Gavorrano – Sangiovannese 2-0, Grassina – Bastia 1-1, Grosseto – Foligno 1-0, Pomezia – Ponsacco 1-3, San Donato Tavarnelle – Cannara 3-0, Scandicci – Monterosi 2-3.

Classifica: Aglianese 6, Ponsacco 6, Monterosi 6, Grosseto 4, Sporting Club Trestina 4, Albalonga 4, Follonica Gavorrano 3, Foligno 3, San Donato Tavarnelle 3, Sangiovannese 3, Pomezia 3, Scandicci 1, Grassina 1, Cannara 1, Bastia 1, Flaminia 1, Tuttocuoio 0, Aquila Montevarchi 0.

Girone F

Cattolica – Porto S. Elpidio 0-3, Fiuggi – Tolentino 0-1, Campobasso – S.N. Notaresco 1-3, Montegiorgio – Matelica 1-0, Real Giulianova – Vastese 2-1, Recanatese – Olymia Agnonese 4-2, Sangiustese – Avezzano 5-1, Vastogirardi – Jesina 2-2.

Classifica: Porto S. Elpidio 6, Recanatese 6, Montegiorgio 6, Sangiustese 4, Tolentino 4, Vastogirardi 4, Chieti 4, S.N. Notaresco 3, Campobasso 3, Matelica 3, Real Giulianova 3, Pineto 1, Fiuggi 1, Vastese 1, Jesina 1, Olympia Agnonese 0, Avezzano 0, Cattolica 0.

Girone G

Latina – Sassari 2-1, Nuova Florida – Ladispoli 1-0, Torres – Budoni 2-0, Trastevere – Vis Artena 1-2, Muravera – Ostia Mare 0-1, Anagni – Cassino 1-2, Turris – Tor Sapienza 6-0, Arzachena – Aprilia mercoledì ore 15.

Classifica: Turris 6, Portici 4, Cassino 4, Latina 4, Ostia Mare 4, Aprilia 3*, Torres 3, Sassari 3, Vis Artena 3, Trastevere 3, Nuova Florida 3, Budoni 3, Tor Sapienza 3, Muravera 1, Lanusei 1, Arzachena 0*, Ladispoli 0, Anagni 0.

*una partita in meno

Girone H

Sorrento – Francavilla 1-1, Bitonto – Gladiator 2-0, Brindisi – Nocerina 1-0, Foggia – Agropoli 2-0, Val d’Agri – Gravina 1-0, Nardò – Fasano 0-1, Altamura – Gelbison 0-0, Casarano – Taranto 0-1, Fidelis Andria – Audace Cerignola mercoledì ore 15.

Classifica: Bitonto 6, Brindisi 6, Fasano 6, Gelbison 4, Nocerina 3, Foggia 3, Val d’Ari 3, Gravina 3, Agropoli 3, Taranto 3, Gladiator 3, Sorrento 1, Francavilla 1, Altamura 1, Audace Cerignola 0*, Casarano 0, Fidelis Andria 0*, Nardò 0.

*una partita in meno

Girone I

ACR Messina – Acireale 1-2, Corigliano – Ragusa 2-1, Giugliano – Troina 2-0, Licata – Cittanovese 3-2, Nola – Marsala 1-0, Palermo – San Tommaso 3-2, Savoia – Castrovillari 3-2, Biancavilla – Roccella 1-0, Palmese – FC Messina 2-4.

Classifica: Acireale 6, Palermo 6, Biancavilla 6, FC Messina 4, Licata 4, Savoia 4, Corigliano 4, Castrovillari 3, Ragusa 3, Giugliano 3, Nola 3, Troina 3, San Tommaso 1, Roccella 1, Cittanovese 0, Marsala 0, ACR Messina 0, Palmese 0.