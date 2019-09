Lo sapevate che per andare agli allenamenti Ibrahimovic prendeva in prestito le biciclette che trovava in giro e che il suo allenatore era un esperto di arti marziali? E vi hanno mai raccontato la storia del viaggio in mongolfiera che ha ispirato a Vito Chimenti un gesto tecnico mai visto prima? Avreste mai immaginato che Gigi Buffon fosse in realtà un ottimo centrocampista?

Niente paura, Camillo sa proprio tutto sul calcio e ‒ tra una partitella di tre ore e ventiquattro minuti e un incidente con la maestra Adele ‒ svelerà aneddoti che nessuno conosceva sui piccoli e grandi eroi dello sport più amato. Certo, a volte esagera un po' e non proprio tutto quello che racconta è accaduto davvero, ma per fortuna lo zio Billy Costacurta è sempre nei paraggi per rimettere i palloni sulle ‘i’!

Sono le nuove storie della collana "Zio Billy e i suoi amici" (Salani Editore) che hanno come protagonisti i campioni del calcio raccontati dal giornalista Sky, Marco Cattaneo e da Zio Billy Costacurta. Per far conoscere ai ragazzi i retroscena più divertenti e appassionanti del mondo del calcio.

Appuntamento allora in libreria con "Il calcio e la bicicletta scomparsa": le storie vere e straordinarie di Zlatan Ibrahimović, Vito Chimenti e Gigi Buffon.