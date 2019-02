Calciatori o supereroi? Aubameyang e non solo: tutti i campioni in maschera

Originalità a non finire per i protagonisti sul campo, spesso votati ad esultanze fuori dal comune. Ecco quindi che gli eroi dei tifosi diventano supereroi a tutti gli effetti: maschere e passione assoluta per chi ha provato a stupirci in tutti i modi. Prendete Aubameyang, ma non solo