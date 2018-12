Calcio, ma non solo: tutto il tennis, golf, rugby di Sky Sport

Natale e Santo Stefano in compagnia di tanti speciali su Sky Sport Arena, che ne avrà per tutti i gusti tra rugby, tennis, golf e atletica. Per la palla ovale, da non perdere le sintesi degli eventi più importanti dell’anno, come le finali dei campionati dell’emisfero sud tra Super rugby, Mitre Ten Cup e Currie Cup, il novembre inglese con i tre test dell’Inghilterra contro Sudafrica, All Blacks e Australia e All Blacks-Championship 2018. Per il tennis, in programma lo speciale “Atp 1000 season in review show 2018”, con il primo passaggio in onda il 26 dicembre alle 14. Dal 27 al 29 dicembre, appuntamento tradizionale di fine anno con il “Mubadala World Tennis Championship”. Tutte le tre giornate di gara verranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Elena Pero e Luca Boschetto e il commento di Claudio Mezzadri.

Inoltre Sky Sport 24 il 24 dicembre alle 22.30 spazio allo speciale "Un anno di tennis", mentre dalle 23.30 è il golf e Molinari a prendere la scena con l'approfondimento "Chicco e gli altri".