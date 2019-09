Il documentario racconta la vita, la carriera, le amicizie e gli amori di un rivoluzionario del lessico che ha saputo attingere a tante forme linguistiche differenti, mescolando la cultura alta alla cronaca sportiva, facendo dello sport un evento epico e segnando uno spartiacque nella storia del giornalismo. Attraverso il suo mondo malinconico, quello delle rive del Po, delle battute di caccia, della pesca e delle amicizie durate una vita, il documentario restituisce un ritratto autentico di Brera e cita il lavoro instancabile dietro alla scrittura dei suoi articoli scritti per tante prestigiose testate giornalistiche tra le quali il Guerin Sportivo, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e La Repubblica.

Attraverso interviste a colleghi e parenti, tra cui il figlio Franco Brera, ai calciatori che ha reso immortali con i suoi soprannomi e agli accademici che tuttora lo studiano e ne tengono viva la memoria, C'era Una Volta Giôann - 100 anni di Gianni Brera celebra Gianni Brera, ricordandone il genio e l'eredità, senza dimenticare di citare le sue passioni per le donne e per la gastronomia, il suo rapporto conflittuale con Napoli e con il Sud e il suo amore incondizionato per l’adorata Padania.

Ad arricchire il documentario, l’utilizzo di raro materiale di archivio e tante immagini di repertorio. Intervengono nel film Mino Allione, Giancarlo Antognoni, Sara Balduchelli, Roberto Boninsegna, Daniele Bruzzone, Bruno Conti, Franco Contorbia, Bobo Craxi, Fino Fini, Claudio Gregori, Sasha Lazzerini, Gilberto Leonardi, Giovanni Lodetti, Lino Maga, Andrea Maietti, Nicoletta Maraschio, Gianni Mura, Paolo Pulici, Angelo Roveda, Adalberto Scemma e Mario Sconcerti.

C’era Una Volta Gioânn - 100 anni di Gianni Brera diretto da Angelo Carotenuto e Malina De Carlo è una produzione 3D Produzioni in onda su Sky Arte domenica 8 settembre alle 21.15, in prima visione assoluta. Disponibile su Sky On Demand.