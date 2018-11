Bologna contro Milano è un duello che appassiona l’Italia del calcio, ma non solo quella. Sono di fronte due modi opposti di intendere tifo, lavoro, vita. Milano è dura, calvinista, difficile da digerire per i 200mila operai aggiuntisi in pochi anni. È l’alienazione che emergerà potente nei libri di Luciano Bianciardi, altro collaboratore del Guerin Sportivo, e di Paolo Volponi. Nel 1964 viene inaugurato la prima linea della metro, la Rossa, negli stessi mesi in cui Bologna apre invece alla costituzione dei nuovi quartieri, una politica vicino ai cittadini. La città mantiene dimensioni umane. Anche le sue aziende sono lontane dalle fabbriche del Nord. L’80% dei lavoratori è occupato in ditte con meno di 25 dipendenti. Nonostante ciò, il 12% delle importazioni tedesche arrivano dall’Emilia. Il ciclo produttivo è scomposto sul territorio, in filiere: la ceramica a Sassuolo, la maglieria a Carpi, l’automobile a Modena. È quella che il sociologo Arnaldo Bagnasco definirà la Terza Italia.

Né nord, né Sud. La Terza Italia è un sistema fatto di cooperative, circoli sociali, partito di massa. Nella Casa del popolo si gioca a carte o a bocce, senza perdere di vista il progresso sociale.

Un progresso che diventa il centro dell’opera di un grande intellettuale come Pierpaolo Pasolini, tifosissimo del Bologna sin dai primi anni di vita in Friuli. Nei suoi film, nelle Lettere luterane che pubblica sul Corriere della Sera, si concentra sulla distinzione tra sviluppo e progresso. Anche quello dei costumi sessuali, per i quali decide di intervistare la squadra del Bologna. Rivisto con gli occhi di oggi, l’imbarazzo dei giocatori suscita tenerezza.