A volte sembra quasi che il tuffo per Alisson non sia una risorsa, quanto un modo per correggere un errore o l’ultima spiaggia a cui ricorrere nei casi più disperati. Nella partita d’andata contro l’Atletico Madrid, ad esempio, la Roma è stata tenuta in vita quasi esclusivamente dalle sue parate, e il segno più evidente è stato proprio il fatto di ritrovarselo spesso a terra. Forse è esattamente per la spettacolarità che di solito richiediamo ai portieri che quella è stata la partita in cui ci abbiamo aperto gli occhi sul suo valore.

Eppure, in una partita in cui comunque è dovuto ricorrere più volte a degli interventi che è raro vedere con frequenza persino in una partita di Champions League, la parata più difficile è stata ancora una volta una delle meno appariscenti. Non questo tuffo plastico su un tiro a giro tutto sommato centrale, e nemmeno il riflesso nei minuti finali sul colpo di testa di Saul, a cui lui stesso spesso fa riferimento («Magari non la parata più bella ma quella in cui abbiamo esultato di più»). Ma questa parata contro Correa, in cui sembra andare a terra come uno scarafaggio rovesciato sul dorso.

Qui la difficoltà sta nel fatto che l’attaccante dell’Atletico Madrid, nonostante sia pressato da Juan Jesus, riesce a sorprendere Alisson piazzando il pallone sul secondo palo, mentre il portiere brasiliano è totalmente spostato a copertura del primo. Ma non solo questo: Correa riesce a mettere la sfera esattamente in quello spazio minuscolo e difficilissimo da difendere per i portieri, quell’angolo troppo lontano da difendere con i piedi e troppo vicino per andarci in tuffo con tutta l’estensione del corpo; Correa poi calcia con la punta, anticipando quindi il movimento del portiere. Alisson ci arriva per un soffio (sembra quasi prendere il pallone con il gomito), cadendo a terra in una frazione di secondo.

8. Un lancio millimetrico contro il Chievo