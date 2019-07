Erano trascorsi 123 anni, 3 mesi e 22 giorni dalla caduta dell’ultimo Re: Francesco II di Borbone, detto Franceschiello. Da allora nessuno aveva più dominato su Napoli. Non Vittorio Emanuele II, non Umberto I, non Vittorio Emanuele III, non Umberto II. E tanto meno la Repubblica, mai amata per davvero nella città più monarchica d’Italia. Toccò perciò a un nuovo sovrano, anche lui di discendenza spagnola come l’ultimo Borbone, colmare il vuoto e occupare quel trono.

Il 5 luglio 1984, 70mila persone si diedero appuntamento al San Paolo per lui. In quel pomeriggio di sole, immerso in un’estate calda e piena di speranza, sul campo non c’era il concerto di una rock-star come Michael Jackson e nemmeno Papa Karol Woytila, il pontefice che riempiva gli stadi come artefice del cambiamento politico in atto nel mondo. Quel giorno, a volere essere precisi, non c’era neppure una partita di calcio. C’era solo un uomo.

Il suo nome era Diego Armando Maradona.