A Copenaghen, in centro città, precisamente a 5 chilometri da Radhuspladsen, la piazza principale della capitale, sorge Amager Bakke, rinominato anche Copenhill: una collina verde dentro la città ed anche uno dei termovalorizzatori tecnologicamente più avanzati del mondo, realizzato dal pluripremiato studio di architettura danese Biarke Ingels Group (BIG).

Un edificio mastodontico costato 660 milioni di dollari, ma anche un’opera d’arte, a cominciare dai pannelli geometrici in alluminio e vetro che rivestono completamente le pareti esterne.

Per i danesi, Copenhill, rappresenta anche un ulteriore tassello che si inserisce nell’ambizioso progetto di proiettare Copenaghen nell’olimpo della sostenibilità come prima città del mondo a zero emissioni di carbonio. Un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto nei prossimi sette anni.

Per raggiungere l’obiettivo del 2025, Copenaghen deve rimuovere 928.000 tonnellate di anidride carbonica dall’atmosfera. Grazie ad un modernissimo filtraggio mai utilizzato prima in Danimarca, il termovalorizzatore con due linee di combustione brucia in totale 70 tonnellate di rifiuti all’ora: in un anno, può trattare circa 400mila tonnellate di spazzatura, riducendo le emissioni del 99,5%. Insomma, l’incenerimento è quasi privo di inquinamento e utilizzare i rifiuti non riciclabili per creare energia e riscaldamento invece di ricorrere a petrolio, carbone e gas è una mossa intelligente e che fa bene all’ambiente.