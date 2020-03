Tutta la rosa collegata audio e video, ognuno da casa propria, con Hansi Flick e il preparatore atletico. E via con due ore di allenamento al giorno. A Monaco lo hanno già chiamato "Cyber Bayern", la prima idea per continuare a essere squadra anche in un momento così. L'altra, ancora più importante, riguarda un'iniziativa arrivata direttamente dai giocatori, che hanno deciso di rinunciare al 20% dei loro stipendi per aiutare il club a pagare quelli degli altri dipendenti. Stessa cosa hanno fatto anche Rummenigge e tutti i dirigenti. Insomma, a parte le donazioni benefiche dei singoli, in assenza di una regola comune in materia di stipendi, che la Bundesliga non ha ancora stabilito, dopo il Borussia Moenchengladbach e lo Schalke anche i bavaresi hanno deciso di muoversi. Come il Dortmund, con i giocatori che fra domenica e lunedì si sono incontrati in due gruppi con i dirigenti allo stadio per discutere il taglio provvisorio degli ingaggi, finchè la situazione non si sistemerà. Meno brillante l'idea del Wolfsburg di riprendere gli allenamenti, senza contatto fisico e in gruppi di massimo quattro. Lo aveva fatto anche il Lipsia, lasciando poi perdere dopo un paio di giorni. Motivo: ufficialmente la Bundesliga pensava che il 2 aprile si potesse tornare a giocare. Poi però martedì mattina, in una riunione a Francoforte, i dirigenti della Bundes hanno detto: "il 31 marzo ci incontreremo con i club per fare delle proposte su come e quando ripartire, ma di sicuro prima del 30 aprile non gioca". Nel frattempo altri club sono pronti a seguire l'esempio del Bayern, sia nella rinuncia a parte dello stipendio sia nei modi innovativi per continuare a sentirsi squadra.