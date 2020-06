Bundesliga, le partite di oggi della 30^ giornata

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Ore 15:30, diretta su Sky Sport Football con telecronaca di Pietro Nicolodi e Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Riccardo Trevisani. Quarta contro prima, il big match di giornata va di scena alla BayArena. La corsa di Lewandowski e compagni, anche in trasferta, fin qui è stata inarrestabile (9 vittorie di fila tra campionato e coppe). Occhio però al rendimento casalingo della squadra di Bosz: 7 centri su 7, prima dell'ultimo tonfo interno contro il Wolfsburg. E il Bayer si è aggiudicato anche gli ultimi due precedenti in assoluto tra le due formazioni.

Lipsia-Paderborn



Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Davide Polizzi. Contro il fanalino di coda Paderborn, la squadra di Nagelsmann è chiamata a sfatare un tabù casalingo che in Bundesliga dura dal 15 febbraio (3-0 al Werder Brema, alla 22^). A -8 dalla zona playout, i biancoblù si giocano invece le loro ultime chances di salvezza. Un dato a favore? L'ultimo gol subito in trasferta risale a prima della sosta (ko 2-0 a Mainz).

Eintracht Francoforte-Mainz



Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Daniele Barone. Sulle ali di André Silva (4 gol nelle ultime 5), l'Eintracht è a caccia della terza vittoria consecutiva. Un test fondamentale, per capire se i ragazzi di Hutter potranno avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa League (7 punti più in là) o se invece dovranno continuare a guardarsi alle spalle. Altrettante lunghezze sotto c'è infatti il Mainz, pericolosamente a contatto con il terzultimo posto dopo i soli 2 punti messi a referto nelle 4 gare dopo la sosta.

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim



Ore 15:30, Diretta Gol su Sky Sport Uno, telecronaca di Antonio Nucera. Con le ultime due vittorie l'Hoffenheim si è rifatto sotto in chiave Europa, agganciando il Wolfsburg al sesto posto. Il Fortuna è invece reduce dal pesante 5-0 incassato all'Allianz Arena contro il Bayern: l'obiettivo è ripartire dal buon filotto di partite precedenti (4 senza ko), per tentare di fare capolino in zona salvezza diretta.

Borussia Dortmund-Hertha Berlino



Ore 18:30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, telecronaca di Pietro Nicolodi. I gialloneri scenderanno in campo sapendo già il risultato del Bayern: se da Leverkusen non arriveranno buone notizie, vincere contro l'Hertha potrebbe non bastare per tenere aperti i giochi di questa Bundesliga. Dall'altra parte c'è inoltre una squadra in salute, 10 punti nelle ultime 4 (con 2 gol di Piatek) e l'obiettivo Europa League ancora alla portata. L'ultima vittoria dell'Hertha a Dortmund risale però al dicembre 2013.