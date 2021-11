Secondo il settimanale tedesco Bild am Sonntag il club bavarese avrebbe deciso di prendere un serio provvedimento verso i giocatori non vaccinati in rosa: in caso di quarantena il loro stipendio verrà tagliato per il periodo in cui saranno costretti all'isolamento

Il "caso" covava sotto la cenere. La sconfitta a sorpresa nel match di venerdì scorso contro l'Ausgburg lo ha fatto deflagrare in maniera rumorosa. Secondo il settimanale tedesco Bild am Sonntag il Bayern Monaco avrebbe deciso di tagliare gli stipendi ai calciatori non vaccinati contro il Covid-19 e posti in isolamento dopo essere entrati in contatto con persone contagiate.

Oltre a Kimmich altri 4 giocatori non vaccinati

Il caso più eclatante è quello del 26enne nazionale Joshua Kimmich, posto in isolamento per la seconda volta a causa di una nuova esposizione al Coronavirus. Martedì scorso il calciatore era appena uscito dalla quarantena dopo essere entrato in contatto con il compagno di squadra Niklas Suele, risultato poi positivo sempre la scorsa settimana. Kimmich ha saltato il match di venerdì e il club lo avrebbe informato che il suo stipendio sarà ridotto per il periodo in cui la sua attività sarà sospesa. Oltre a Kimmich, che ha scelto di non vaccinarsi per motivi personali, sono altri quattro i calciatori che non hanno ricevuto dosi di vaccino. Come riporta il giornale tedesco, si tratta di Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance. Per Kimmich si parla di un taglio di 380 mila euro lordi a settimana