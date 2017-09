La Roma ritorna in Champions League, il secondo posto della scorsa stagione permetterà ai giallorossi di giocarsi la fase a gironi della massima competizione europea. Con tanti esordienti, a partire dall'allenatore Eusebio Di Francesco, e molte aspettative. E, soprattutto, in un girone di ferro. La Roma, infatti, dovrà provare ad eliminare una tra Atletico Madrid e Chelsea per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, con il Qarabag che non sembra avere molte chance in questo raggruppamento. Nel frattempo Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei calciatori che prenderà parte alla fase a gironi, partendo con l'impegno del 12 settembre all'Olimpico contro l'Atletico Madrid. Non c'è Emerson Palmieri, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio. C'è invece Gerson, che è rimasto a Roma nonostante sembrasse in partenza. Inserito, ovviamente, Patrik Schick, l'ultimo calciatore arrivato nel mercato estivo. Presenti anche gli altri acquisti: da Hector Moreno a Cengiz Under, passando per Defrel, Gonalons, Karsdorp, Kolarov e Pellegrini.