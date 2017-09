Godin, il pericolo Dzeko e il sogno Champions

In conferenza con Simeone, il capitano di mille battaglie Diego Godin. Su Monchi: “Non lo conosco personalmente, ma ha fatto molto bene al Siviglia. Immagino sia un ottimo professionista e penso possa fare bene anche qui, ma non lo conosco bene quindi non posso aggiungere altro”. La gara dell’Olimpico, l’Atletico l’affronterà "con molto entusiasmo, fondamentale. E’ la prima partita contro un avversario duro come la Roma, una seria candidata ad andare avanti nella competizione. Abbiamo la massima concentrazione". A chi gli chiede delle difficoltà della sua squadra che ha incassato finora tre gol di testa, risponde:

"Vero, abbiamo incassato più gol del solito di testa. Dzeko è molto forte fisicamente, la Roma in generale è una squadra molto fisica. Abbiamo lavorato su questo perché conosciamo il potenziale del nostro avversario". Infine un passaggio sul suo allenatore e sul sogno di vincere quel trofeo: "Sì, è il migliore di tutti. Non è un mistero. Crediamo in quello che ci dice. Ora vogliamo vincere una Champions, è il nostro sogno e non lo nascondiamo".