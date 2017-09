Un KO pesante, che arriva alla prima giornata di Champions League. Il Napoli di Sarri non si ritrova nella serata di Charkiv e la prestazione contro lo Shakhtar, vincente per 2-1, è balbettante. “Napolli”, titola in modo irrisorio il Corriere dello Sport: “Regalata un’ora allo Shakhtar, che colpisce due volte con Taison e Ferreyra. Reina a vuoto sul secondo gol, Hamsik mai in partita. Milik segna su rigore, ma non basta”. La sconfitta degli azzurri completa un primo turno davvero nero per le italiane: “Italia, svegliati!” titola a tal proposito La Gazzetta dello Sport: “Dopo il crollo della Juve e il pari della Roma perde anche Sarri. Napoli KO con lo Shakhtar: ora serve il riscatto in Europa League”. Sulla stessa linea Tuttosport: “Ahi, Italia! Il Napoli cade in Ucraina: Shakhtar sorprendente, 2-1 finale”.

Higuain da ritrovare

La Juventus esce malconcia dalla sfida contro il Barcellona: un 3-0, quello di martedì maturato al Camp Nou, che fa tornare sui bianconeri i fantasmi europei delle ultime stagioni. A risentirne maggiormente sembra continuamente essere Gonzalo Higuain, protagonista anche di un dito medio (lui è un ex Real Madrid) diretto ai tifosi blaugrana al momento del cambio. “Svegliati, bomber!” scrive in prima pagina Tuttosport: “Higuain è un asso da ritrovare. L’argentino ha perso cattiveria e serenità. Allegri lo pungola: la svolta Champions della Juve è legata al suo rilancio. Il tecnico dovrà però lavorare sulla testa di tutta la squadra, che sembra crollare alla prima difficoltà”. Rincara la dose il Corriere dello Sport: “Juve, Higuain assente nelle grandi partite: dubbi sulla dimensione internazionale del Pipita. Scossa di Allegri: deve stare più sereno”.

Milan, Lazio, Atalanta: a voi!

Terminata la prima giornata di Champions League, è il momento di entrare in quella di Europa League. Nella serata di giovedì in campo tre italiane: Milan, Lazio e Atalanta. I rossoneri cambiano (sarà 3-5-2, ndr) dopo il pesante KO dell’Olimpico: “Kalinic-André Silva, rossoneri all’attacco con la nuova coppia”, scrive Gazzetta. Conferma il Corriere dello Sport: “Ecco il Milan modello Kalinic: Montella lancia l’attaccante croato”. Tuttosport: “EuroMilan, fuori la verità! Alle 19 il debutto a Vienna”. Pronto l’esordio anche dell’Atalanta di Gasperini: “C’è l’Everton! Il Papu sfida Wayne Rooney. Lazio, avanti con Caicedo”.