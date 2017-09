La prima vittoria della Roma in Champions è stata sofferta in tutti i sensi per Eusebio Di Francesco. Infatti oltre alla sofferenza in campo - soprattutto nei minuti finali - quando il Qarabag ha rischiato di pareggiare nel finale, è arrivata anche la sofferenza fisica per l'allenatore della Roma, che ha lasciato lo stadio Tofiq Bahramov con una borsa del ghiaccio sul ginocchio destro. È sconosciuta l'origine dell'infortunio: forse sarà stata colpa di un gesto di stizza dopo l'errore di Gonalons sul gol del Qarabag, o forse l'insidioso terreno dello stadio di Baku dopo la pioggia scesa nella serata di Champions in Azerbaigian, di sicuro non è stata una serata semplice per l'ex allenatore del Sassuolo. Di Francesco si è diretto verso il pullman della squadra zoppicando a causa del probabile riacutizzarsi di un vecchio dolore al ginocchio che tormenta da tempo l'ex giocatore e ora allenatore giallorosso. Vista la maledizione dei legamenti crociati che sta tormentando la Roma nelle ultime stagioni, Di Francesco dovrà stare attento a curare al meglio questo problemino per evitare conseguenze peggiori... ma nel frattempo si può godere la prima vittoria da allenatore in Champions.