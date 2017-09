Appuntamento con i tre punti centrato: "E' stata una vittoria tra qualche difficoltà e qualche assenza all'ultimo momento che non ci aspettavamo. Abbiamo cercato di dare tutti un contributo e di fare qualcosa in più, perché oggi dovevamo fare tutti di più", parla così Gigi Buffon dopo il successo per 2-0 sull’Olympiacos. Il portiere bianconero torna a ricordare le due finali perse negli ultimi tre anni dalla sua squadra: "Non sono delusioni, le finali sono step ed obiettivi che ti fortificano e ti danno sicurezza per quello che sei e per la dimensione che hai. Oggi era importante rivincere anche per questo". Decisivo per il successo della Juventus sull’Olympiacos è stato Gonzalo Higuain, in gol dopo appena 8 minuti dal suo ingresso in campo: "Sta bene, il merito è suo, in un momento simile ha risposto e in questi momenti risponde il diretto interessato, oggi avevamo bisogno di lui e dei suoi gol", le parole di Buffon.