Massimo Ambrosini: "Juve più umana"

"Il problema della Juventus non è da incarnare nel proprio allenatore. Primo perchè la Juventus in questo momento non è in crisi, avendo perso due partite. Prima di pensare che la Juve sia fuori dai giochi, io personalmente aspetterei un po'. Secondo: la Juve non riesce nelle partite a essere concentrata per 90 minuti e appena molla la presa prende gol. Quante volte nell'ultima stagione abbiamo lodato gli 1-0 della Juve senza tiri presi? Ora ne prendono perchè fanno degli errori, stanno diventando più umani. E in passato non lo sono stati"