Bisogna alzare le zolle

Prestazioni come quella di questa sera non bastano per andare avanti in Champions, Antonio Conte lo sottolinea a chiare lettere: "Io ci metto sempre la faccia in tutto per tutto. Dobbiamo capire che dobbiamo alzare le zolle dal campo se vogliamo andare avanti in Champions altrimenti è tutta fatica sprecata. Il pareggio dell'Atletico Madrid con il Qarabag favorisce il nostro cammino europeo? A me del risultato delle altre interessa zero. Dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo cercare di evitare secondi tempi come quello di oggi. Dobbiamo sempre avere il desiderio di stupire. Avevamo cominciato bene, ma sono molto deluso dal secondo tempo. La Roma ha avuto più fame, più voglia di batterci. Avevano molto più desiderio di vincere. Hanno meritato la vittoria".