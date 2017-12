Barzagli: "Problemi di spogliatoio? Voci false"

Benatia, Douglas Costa e la BBC...

Contro l'Olympiacos sarà assente Chiellini: a guidare la difesa sarà proprio Barzagli. Accanto all'esperto difensore dovrebbe esserci Benatia: "Medhi per me è un grandissimo difensore, ma secondo me a volte è lui a non esserne convinto - ha concluso Brzagli -. Per noi è fondamentale che lui diventi un punto cardine: è un giocatore di spessore internazionale e ha grandi capacità e forza fisica, è importante la sua crescita per tutti noi. Douglas Costa? E' un giocatore che può fare la differenza, soprattutto a livello di uno contro uno ha delle caratteristiche fondamentali per il calcio moderno. Ha avuto un periodo di assestamento perché non è facile ambientarsi al calcio italiano, ma adesso ci sta dando un contributo importante. Se mi sono abituato a giocare da solo dopo che negli ultimi anni abbiamo formato un trio difensivo con Bonucci - passato poi al Milan - e Chiellini? Sono pronto ad affrontare la partita senza i miei compagni, ma tra acciacchi vari non sempre nelle ultime stagioni abbiamo composto noi tre la difesa. La nostra forza è stata anche quella di saper ruotare tutti gli elementi, chi gioca è perché merita di stare nella Juventus. Quindi chi va in campo non è importante, è l'obiettivo quello che conta".