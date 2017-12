Kovacevic: simbolo dell'Olympiacos, Juve nel cuore

Olympiacos-Juventus è la sua partita. E’ il filo conduttore tra Torino e Atene, passando per Roma e San Sebastian. Sono le tappe più importanti della carriera di Darko Kovacevic, attaccante dai due volti durante la sua esperienza italiana, che oggi è un dirigente della squadra greca. I bianconeri si giocheranno domani la qualificazione agli ottavi di finale, in una sfida ormai divenuta consueta in ambito europeo. Sarà la dodicesima volta, infatti, che Juve e Olympiacos si troveranno l’una di fronte all’altra. Lo score è tutto a favore della squadra di Allegri, che ha vinto sette volte, contro le due dei greci e i due pareggi. Kovacevic fu assoluto protagonista di un doppio confronto, quello del 1999/2000 in Coppa UEFA, quando il serbo andò a segno sia ad Atene (vittoria dei bianconeri 1-3, segna il secondo gol) che a Torino (sconfitta 1-2). Un percorso europeo che però si interromperà al turno successivo, contro il Celta Vigo, ma che basterà comunque al giocatore per conquistare il titolo di capocannoniere della competizione.

Kovacevic in Italia

E’ senz’altro con la Juventus che Kovacevic dà il meglio di sé. I bianconeri lo prelevano dalla Real Sociedad per arricchire un parco attaccanti già di livello con Del Piero e Filippo Inzaghi. Il trasferimento è importante, da oltre 35 miliardi di lire. Viste le caratteristiche così diverse rispetto ai compagni di reparto, specialmente per le sue doti aeree, il serbo riuscirà comunque a trovare spazio e ad essere determinante per la squadra, chiudendo i due anni in bianconero con 26 reti a referto. Nel 2001, infatti, è protagonista di una delle trattative più clamorose dell’estate: lui passa alla Lazio (con 25 miliardi), mentre alla Juventus arriva Marcelo Salas. La separazione lascia qualche scoria, come Kovacevic dirà durante la sua presentazione in conferenza stampa. Sinisa Mihajlovic ne tesse le lodi, ma l’impatto dell’attaccante serbo non sarà memorabile. Sarebbe dovuto essere l’erede del Matador cileno, sarebbe dovuto diventare uno dei punti fermi del nuovo corso biancoceleste, ma invece non sarà nulla di tutto questo. Le tante difficoltà della Lazio contribuiscono alle sue personali, per questo deciderà poi di fare ritorno alla Real Sociedad nella sessione invernale di calciomercato.