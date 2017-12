Klopp dimentica la Juve: la reazione è incredibile

7-0 nettissimo nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League e primo posto nel gruppo E conquistato, adesso per il Liverpool è tempo di pensare alla fase successiva della massima competizione europea per club. Lunedì 11 dicembre alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale, per l’allenatore dei Reds mai come in questa occasione si verificheranno incontri del tutto particolari. Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Borussia Dortmund ha parlato della possibilità di affrontare squadre del calibro di Bayern Monaco e Real Madrid, ma soprattutto è stato protagonista di un simpatico siparietto sulla Juventus. Se in un primo momento infatti Klopp non aveva citato i bianconeri tra le possibili big da affrontare, quando qualcuno gli ha fatto notare la dimenticanza ha esclamato "Oh, and Juve!", prima di mettersi le mani tra i capelli.