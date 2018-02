Il piccolo Misha e la domanda a Di Francesco

Conferenza stampa di vigilia di Shakthar Donetsk-Roma, parla Eusebio Di Francesco. Tanti cronisti presenti, non solo locali. Domande più o meno originali. E poi... il microfono lo prende in mano lui. Un giornalista, sì, ma non uno qualsiasi: ha solo 11 anni e si chiama Michael Surzhyn, "Misha". La voce e la mano non tremano, Misha fa la sua domanda a Di Francesco: "Nel 2011 la Roma ha giocato già contro lo Shakhtar. Ha riguardato quelle partite?". E l'allenatore giallorosso non si è scomposto e ha risposto con un sorriso, ma sinceramente: "No, è troppo indietro. Ho visto però le ultime partite, hanno sempre fatto bene e sono una squadra che a me piace molto". Obiettivo raggiunto per il piccolo ucraino, che senza demordere ha tenuto il braccio alzato per tutta la conferenza stampa e alla fine ha ottenuto la tanto desiderata possibilità di fare una domanda. E a conferenza finita, abbraccio e foto ricordo con Eusebio Di Francesco. Ma come è arrivato questo giovanissimo fino alla conferenza di vigilia così importante?



La storia di Misha



Semplice, accreditandosi come un normale giornalista. Niente regali o iniziative speciali, semmai un talento precoce. Misha infatti nella vita è anche uno youtuber che scrive anche in un suo blog personale: sono stati passione ed entusiasmo a muoverlo e a mandare una richiesta d'accredito allo Shakhtar. Email all'ufficio stampa, con tanto di curriculum e richiesta ufficiale: accettata, dopo essere stata valutata. E quindi un pass ufficiale per Misha, con tanto di foto, nome e cognome, testata di riferimento. Sicuramente la domanda verrà caricata sul suo canale Youtube, nel quale si può trovare anche un video dedicato alla Roma con descrizione di punti di forza e debolezza e giocatori importanti. Misha ha dunque realizzato il suo primo sogno, ma ha tutti i mezzi per immaginarne altri e renderli realtà. La realtà di un vero giornalista: ciò che un giorno potrebbe diventare.