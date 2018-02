Da Mufasa al Titanic: De Gea può "salvare" tutto

David l'aggiusta tutto

Non è assolutamente un caso allora che De Gea abbia parato - o, per dirla all’inglese, salvato - 8 tentativi in porta del Siviglia di Montella, stabilendo un nuovo record in Champions League del club dal 2011, eguagliando il precedente primato di van der Sar. Riconoscimenti dai numeri e dalle statistiche per lui, esattamene come anche dai colleghi. Era infatti il dicembre scorso quando Cédric Bakambu, ex attaccante del Villarreal ora in Cina, postò una foto su Twitter del proprio telefono con lo schermo completamente rotto. Didascalia? “Solo De Gea potrebbe salvarlo”. Già, un mostro, capace di parare praticante qualsiasi cosa. Non ci credete? Chiedete conferma a tali Vincenzo Montella e Luis Muriel, che senza di lui sarebbero usciti dal Sanchez Pizjuan decisamente molto più felici.