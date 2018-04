Vigilia di Champions League in casa Juventus. E che vigilia: a Torino arriva il Real Madrid, nella replica dell'ultima finale stavolta valida per l'accesso tra le prime 4 d'Europa. Dopo la rifinitura pomeridiana, Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini presentano il match in conferenza stampa. Il primo a prendere la parola è il difensore bianconero e della Nazionale: "Vendetta? No, ormai in tanti anni che giochiamo abbiamo ricordi positivi e negativi con tutte le squadre più forti. Se uno vuole arrivare alla fine in Champions, Barcellona, Real e Bayern devi prenderle sempre. Il ricordo più brutto è quello di Cardiff, ma vogliamo continuare ad affermarci ad alti livelli, domani giochiamo contro la più forte al mondo. Partite così esulano dal campionato, le energie per trovare una partita del genere si trovano sempre. Domani si respirerà un'atmosfera incredibile, tutti avremo voglia di farne parte".

"Rispetto per il Real, ma possiamo batterli"

"Abbiamo grande rispetto del Real e dei giocatori del Real, ma questo non vuol dire che non pensiamo di poterli battere. Dire che Sergio Ramos sia il migliore nel suo ruolo o che Ronaldo sia formidabile, lo dicono tutti: siamo degli sportivi, è giusto che ci sia rispetto e ammirazione per questi grandi campioni. Ma è uno stimolo in più per poterli battere, con grande serenità ma con grande voglia di arrivare a questo risultato".

"Il Real non è solo Cristiano"

"Il Real non è solo Cristiano. Certo, pensare di poterlo annullare sarebbe da presuntuosi. Dobbiamo lavorare collettivamente per limitare tutto il Real, poi ci vorrà anche un po' di fortuna: lo dimostra il doppio confronto col Tottenham, a Wembley abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che a Torino ci era mancata".

"Rispetto a Cardiff avremo 90' in più"



"Differenze con Cardiff? Intanto si gioca su due partite. Qualcosa noi abbiamo cambiato, ma più o meno le squadre sono quelle. Dobbiamo volerla a tutti i costi senza snaturarci, dobbiamo giocare una partita ottima per avere chance di passare. Dobbiamo cercare il fattore campo, avere voglia. Ma allo stesso tempo anche equilibrio, perché il Real sembra dormire a volte, ma poi ti punisce".