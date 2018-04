Uno sport che sta spopolando anche tra giocatori ed ex giocatori di calcio. Il padel che sostituisce, in alcuni casi, il golf come attività ricreativa preferita quando non si pensa al calcio. E Francesco Totti non è da meno. L'ex capitano della Roma ha pensato bene di rilassarsi in queste ore di vigilia del big match del Camp Nou giocando una partita a padel. Con lui compagni e avversari di lusso. Innanzitutto Carles Puyol, ex capitano del Barcellona e grandissimo estimatore di Totti, e poi due giocatori professionisti. In campo Fernando "Bela" Belasteguin, il numero uno del mondo del padel, argentino trapiantato da anni a Barcellona, una sorta di Roger Federer del "campo corto" e con le sponde, più il brasiliano Pablo Lima altro giocatore professionista ed ex numero uno di questo sport. I quattro hanno dato vita a un divertente incontro nel quale si evidenziano le doti di Totti anche come "padelista". Scambi, volèe e smash in una reunion davvero molto particolare, per smorzare le tensioni del match del Camp Nou durante il quale la squadra di Di Francesco proverà a giocare uno scherzetto a quella di Valverde.