Tv di stato iraniana censura lo stemma della Roma

Uno sguardo veloce a quanto accaduto a Melbourne e poche previsioni sul GP del Bahrain per il pilpota della Ferrari: "Non ho molto di cui lamentarmi, era la prima gara e guardiamo avanti". Sulle novità annunciate da Liberty Media: "Non ho il potere di cambiare la F1 e non capisco perché fate queste domande". GP in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD canale 207 e con SkyQ l'incredibile definizione del 4K HDR

Gli approfondimenti in Reparto Corse F1 ogni lunedì alle 14.30 su Sky Sport24 (canale 200)

GP BAHRAIN, QUI LA CONFERENZA PILOTI

GUIDA TV: IL GP DEL BAHRAIN IN DIRETTA SU SKY