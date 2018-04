Roma, Under lavora in gruppo: ci sarà col Barça

Di Fra mastica amaro

Momento negativo in casa Roma dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Eusebio Di Francesco ha commentato così il ko dell’Olimpico: "Se devo analizzare la prestazione, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Ma quel poco è stato determinante per la vittoria della Fiorentina. Abbiamo creato tantissime occasioni cercando di sviluppare manovre molto buone e interessanti, ma alla fine se non concretizzi e non sei cinico come accaduto a Barcellona fai fatica a portare a casa un risultato positivo. Sono molto arrabbiato in questo senso, perché tutto questo nasce dalla determinazione che mettiamo in certi momenti della partita: ce lo ripetiamo da tanto tempo, ma oggi non è bastato. La prestazione c'è stata, siamo mancati in cattiveria anche quando hanno giocato quelli che voi chiamate titolari. Siamo mancati nell'essere concreti e nel concedere alcune palle come nel raddoppio di Simeone, ci siamo fatti sorpassare da quella palla lì. E poi siamo stati poco lucidi sotto porta. Con una prestazione 'del cavolo' paradossalmente sarei stato meno arrabbiato. Come si recupera? Dobbiamo mostrare mentalità e anche negli allenamenti, reagire e credere in quello che stiamo proponendo, ritrovando maggiore cattiveria che in questo momento è un aspetto che ci manca".