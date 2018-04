Juventus, i motivi per credere nella 'Romantada'

Quando Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha chiesto ai suoi ragazzi di approcciare Real Madrid-Juventus come se fosse una partita secca, a molti tifosi bianconeri sono venuti i brividi. Ma come? Proprio una ‘finale’, come la maledetta Cardiff e ancora prima Berlino? Al Bernabeu però la Juve gioca per la prima volta in tempi recenti una ‘finale’ senza pressione, a caccia di una storica 'Romantada' (come scritto stamattina da 'L'Equipe' per rendere omaggio alla Roma). Ci arriva dopo lo 0-3 dello Stadium, griffato dalla rovesciata di Cristiano Ronaldo che anni fa sarebbe diventata un francobollo e che oggi invece è spalmata su ogni tipo di social. Mai nessuno è riuscito a vincere con 3 gol di distacco al Bernabeu contro i ‘blancos’ nella storia delle coppe europee, con il solo Barcellona (nella Liga) capace di realizzare tale impresa negli ultimi 8 anni. Il peggior ko interno europeo del Madrid resta il 2-4 subito nel 2000 dal Bayern Monaco nella seconda fase a gironi: alla fine quella Champions il Real la vinse pure, eliminando proprio i tedeschi in semifinale. La Juve può dunque tentare l’impossibile? Ecco quali sono i motivi per cui la squadra di Allegri può uscire a testa alta dal Bernabeu, magari con il secondo miracolo italiano in appena 24 ore…

Il miglior attacco è la difesa

Sembra un paradosso, ma per la Juve sarà fondamentale non prendere gol. In caso di segnatura del Madrid, la mission diventerebbe quasi utopica più che impossible. Allegri ritrova Benatia, che in coppia con Chiellini tenterà di fermare quel Cristiano Ronaldo che quando vede bianconero si scatena (9 gol in 6 partite, a segno nelle ultime 10 consecutive in Champions). Buffon rischia di congedarsi dalla maledetta Coppa nello stadio più famoso del mondo e lo vorrebbe fare con il suo 50° clean sheet della competizione, un traguardo che lo metterebbe al terzo posto di sempre dietro a Casillas e van der Sar. Uscire indenni dal tempio del Real sarebbe già una grande iniezione di fiducia, per una squadra che fa della difesa il suo punto forte e che nell’ultima settimana ha incassato 5 reti tra Coppa e campionato.