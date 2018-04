Pallotta: "Abbiamo riportato il Barça sulla terra"

La gioia più grande da quando è presidente della Roma: James Pallotta credeva alla rimonta sul Barcellona e il suo viaggio in Italia per assistere dal vivo al ritorno dei quarti di finale di Champions League ne è stata la testimonianza. "E' incredibile quanto siamo stati in grado di dominarli, mai vista una Roma così, eravamo stati sfortunati all'andata, questa è decisamente una Roma indimenticabile, le prossime partite devono essere come quella di stasera compreso il derby. Dove può arrivare la Roma? Possiamo arrivare in finale, abbiamo riportato sulla terra il Barcellona, perchè non fare lo stesso in prossime tre partite Champions", sono queste le parole del presidente giallorosso James Pallotta subito dopo il successo della sua squadra per 3-0 all'Olimpico contro il Barcellona.

"Puntiamo alla finale e a crescere anche fuori dal campo: dobbiamo costruire lo stadio"

Semifinale di Champions League in tasca, il presidente della Roma prosegue nella sua analisi dopo il successo sul Barcellona: "Come sarà il futuro della Roma alla luce di questo risultato? La maggiore soddisfazione è per Di Francesco, che è riuscito a raccogliere così tanto in così poco tempo", ha proseguito. "Spero che le prossime partite che ci aspettano siano come quella di stasera, a cominciare dal derby. E perchè non aspettarci di andare in finale: dopo aver fatto una partita come questa è lecito puntare al massimo. E per il futuro dobbiamo crescere anche fuori dal campo, dobbiamo costruire lo stadio", ha concluso il presidente della Roma Pallotta.