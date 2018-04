Klopp: "Roma facile? Non direi dopo il Barça"

Aver evitato Real Madrid e Bayern Monaco non è sinonimo di gara facile: "Avremmo avuto in ogni caso delle chance, coi giallorossi ce la giocheremo" ha spiegato il tecnico. Sono proprio le due partite dei quarti contro i blaugrana ad aver impressionato Klopp, che non vede la Roma come un avversario facile: "Se qualcuno pensa che sia l'avversario più facile, non avrà visto le partite contro il Barcellona. Nella prima il 4-1 non rispecchia l'andamento della partita, nella seconda loro hanno sfoderato una prestazione incredibile e avrebbero potuto vincere per 5-0. Sono rimasto davvero impressionato".