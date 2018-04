Francesco Totti per la prima volta parla dell’impresa della Roma con il Barcellona. Lo fa in tv, al serale di Amici condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove l’ex Capitano della Roma è stato uno degli ospiti della seconda serata. “Dopo il sorteggio ci davano per spacciati, il Barcellona era contento di aver pescato la Roma ci avevano chiamato Bon Bon”, ha detto Totti, che poi lancia una frecciata ai catalani: “Bon, bon,bon”. Chiaro riferimento ai tre gol rifilati dalla squadra di Di Francesco.

"Da pelle d'oca"



In studio, lo storico numero 10 della Roma ha rivissuto i momenti delle due gare con il Barça: “Viene la pelle d’oca a riguardare i gol – ha detto Totti visibilmente emozionato – è stata una partita molto memorabile. Se lo sono meritati”. E sul Liverpool:"Il calcio è bello perché dà un'altra possibilità, anche se non è una partita secca". Poi un ricordo degli ultimi anni, vissuti spesso da bordo campo: "Avevo il cuscinetto in panchina - ha poi aggiunto ridendo, ricordando le ultime annate vissute non da protagonista - dovevo far notare all'allenatore che sbagliava". Infine, un consiglio per i ragazzi del talent: “Nel nostro mondo bisogna fare molti sacrifici: trascurare amici, fidanzate, discoteca e anche il motorino. Bisogna solo concentrarsi sul proprio obiettivo e realizzare il proprio sogno. Io da bambino volevo fare il calciatore e ci sono riuscito, anche perché so fare solo quello”.