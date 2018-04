I fari sono tutti puntati sull'attaccante che è ormai diventato un simbolo in Inghilterra, ma soprattutto in patria. Tanto che anche il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi gli aveva reso omaggio, su Facebook, dopo la vittoria contro la Roma. L'Egitto torna alla fase finale dei Mondiali dopo 28 anni anche e soprattutto grazie alla spinta di Salah, il miglior giocatore dell'anno in Premier League. "Mi congratulo con il figlio dell'Egitto per i suoi gol che sottolineano le capacità degli egiziani in tutti i campi", ha scritto il presidente. "Sono fiero di lui e di tutti gli egiziani che portano in alto in nome dell'Egitto", ha aggiunto l'ex-generale.