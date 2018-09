Pochettino: "Icardi, non ti sbloccare ora"

Intervistato in esclusiva da Sky Sport, Pochettino ha approfondito la tematica Icardi. “Spero che Mauro non si sblocchi proprio domani, la situazione è simile a quella di Kane. È sulla strada giusta per raggiungere i livelli dei grandi come Crespo e Batistuta, può ancora crescere molto” ha detto l’allenatore. Che poi ha rivelato un retroscena di calciomercato, relativo all’acquisto vicino di Keita: “Sì, è vero. Lo seguo da quando cresceva nel Barcellona mentre io ero all'Espanyol. È sempre un profilo interessante per noi ma poi ha scelto il Monaco. Resta un ottimo attaccante”.

Le parole di Eriksen

Prima di Pochettino, ha parlato in conferenza anche Christian Eriksen, stella del Tottenham. “Sarà un girone divertente, è il terzo anno consecutivo che partecipiamo alla Champions League. Sappiamo come muoverci in campo, siamo tutti pronti per giocare questa sfida con la giusta intensità. Non ci sono solo io nel Tottenham, ma anche altri 10 ottimi calciatori” ha detto il danese.