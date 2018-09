Una vittoria storica: l’Inter ribalta il Tottenham e gioisce all’esordio in Champions League. 2-1 nerazzurro nella bolgia di San Siro, a decidere il match il gol di Matias Vecino allo scadere, lo stesso - ironia della sorte - che il 21 maggio aveva consegnato la Champions ai suoi segnando contro la Lazio. Prima di quello dell’uruguaiano, il super gol di Mauro Icardi, capace di rimettere in parità la partita con un gran tiro al volo da fuori area: “Sono capitato lì, da dietro, sono rimasto fuori dall'area, grazie ad Asamoah che mi ha messo una palla fantastica”, ha spiegato l’attaccante argentino dopo la gara. “Siamo consapevoli che siamo forti, possiamo giocarcela con chiunque, anche se siamo partiti così così in campionato. Questa gara l'aspettavamo da tre mesi. Iniziare così ci dà tanta forza per iniziare bene il campionato. Ci lascia tanta fiducia, l'atmosfera giusta per continuare a far bene”. Partita pazza: “Non ci immaginavamo una gara del genere, dobbiamo stare calmi. Non so se si tratta della gara della svolta, ma speriamo di far bene nelle prossime ore. Vecino? Beh, è capitato due volte in area (il riferimento è alla gara con la Lazio, ndr) e ha fatto gol”, ha concluso.