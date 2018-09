Inter, una vittoria già decisiva per il passaggio del turno

Il successo dell'Inter contro il Tottenham ha un sapore da Champions. Ha dei contorni da grande Europa che richiama l'impresa fatta pochi mesi fa contro la Lazio. Icardi? Fino al gol non c'è stato, poi quando appare lo fa con questi gol, con queste giocate eclatanti, fa un gol da fuori area che è inusuale per uno come lui, al di là della bellezza del gesto tecnico. Icardi è l'uomo dai gol impossibili, li crea laddove non sembra ci sia possibilità di crearli. Icardi è l'uomo dei gol che non richiedono, di fatto, neanche l'azione, questa è una sua caratteristica, anche quando non è in un momento particolarmente ispirato di fronte a certi palloni può cambiare il corso delle cose per se stesso, e io mi auguro anche per l'Inter che viene, in campionato, da risultati abbastanza negativi. Vorrei pensare che ci fosse un pre 18 e un post 18 settembre in questa stagione dell'Inter. E ovviamente la vittoria con il Tottenham si inquadra nel Dna dell'Inter fatto di grande cadute ma anche di grandi rinascite. In sette minuti l'hanno ribaltata ma sarei disonesto se dicessi che l'Inter mi è piaciuta perché per lunghi tratti è stata in difficoltà e il Tottenham non l'ha chiusa. Skriniar da terzino non ha reso e Nainggolan non è ancora pienamente integrato. Paradossalmente il giocatore che aveva fatto meglio era stato Politano. Ma in mezzo al campo i nerazzurri hanno fatto fatica a costruire. Il Tottenham ha avuto il demerito di non aver saputo chiudere la partita. Adesso l'Inter ha l'occasione di andare al giro di boa tra le prime due e poi sfruttare la partita con il Psv per mettere ancora pressione al Tottenham. Questa era la partita che doveva sruttare per poter poi ambire al passaggio del turno. Questi sette minuti potrebbero essere davvero decisivi.