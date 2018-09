Un po’ di Ligabue, un po’ di ricordi, nell’attesa di un futuro migliore: “interismo” allo stato puro, che si percepisce vivo nelle parole di Adriano. L’ex giocatore nerazzurro ha voluto complimentarsi con Mauro Icardi su Instagram, dopo il gioiello dell’attaccante che ha portato l’Inter al momentaneo pareggio che ha dato il via alla rimonta. "Certe notti di Champions somigliano a un vizio che non vuoi smettere mai. Ma la notte in cui segni al debutto, proprio con la maglia che ami, ti resterà nel cuore per sempre. Io dopo 19' contro il Basilea, tu all'ultimo respiro in Inter-Tottenham: complimenti capitano. Amala, Inter. Quante emozioni su Sky Sport!" ha scritto il brasiliano sui social, con una foto che li ritrae insieme e sorridenti.

La carriera di Adriano in nerazzurro

Adriano è stato uno dei simboli dell’Inter dei primi anni Duemila. Potenza di calcio impressionante, con la tecnica tipica dei calciatori brasiliani. Con la maglia nerazzurra ha giocato 177 partite, segnando 74 reti nelle sei stagioni in cui è stato a Milano. In Serie A ha vestito anche le maglie di Parma, Fiorentina e Roma.