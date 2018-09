Un sogno ad occhi aperti, quello vissuto Matías Vecino. L’uruguaiano si sta dimostrando l’autentico uomo Champions per l’Inter: prima il gol contro la Lazio del 22 maggio all’ultima giornata della scorsa stagione che ha consegnato il biglietto ai nerazzurri per la massima competizione europea, poi la rete decisiva da 3 punti allo scadere contro il Tottenham all’esordio della fase a gironi martedì. Intervistato da Inter TV, il centrocampista ex Fiorentina è tornato ovviamente a parlare della partita di San Siro contro gli Spurs: "È sempre bello far gol, sono contento di come è finita col Tottenham. Ci abbiamo creduto fino alla fine ed è arrivato un grande risultato, ma ora c'è la Sampdoria". Infatti, ora per l’Inter è tempo di tornare a pensare alla Serie A.

"Dobbiamo riprenderci in Serie A"



A tal proposito, Vecino ha lanciato un monito ben preciso: “Attenti alla Samp”. Per la squadra di Spalletti la trasferta a Marassi di sabato sera sarà tutt’altro che un match semplice: "Sarà una partita difficile. Loro giocano molto bene, dovremo stare attenti a chiudere le linee di passaggio dove possono fare male con il trequartista – ha continuato il classe '91 -. Sarà un match di grande attenzione e di grande intensità ma dobbiamo vincere per conquistare fiducia in campionato. Siamo ancora in tempo per riprenderci in classifica, ma dobbiamo farlo subito".