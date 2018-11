Martedì 6 novembre, una data che i tifosi nerazzurri hanno cerchiato di rosso sul calendario. A San Siro, infatti, arriva il Barcellona. Occasione di rivincita dopo la sconfitta del Camp Nou, ultima spiaggia per poter sperare di acciuffare il primo posto nel girone. Ma, soprattutto, una grande notte di calcio europeo. La Champions torna a Milano dopo la pazza rimonta nerazzurra contro il Tottenham dello scorso 18 settembre. L’ultima volta che i blaugrana misero piede a San Siro era il 2010. 20 aprile, 80 000 persone a stropicciarsi gli occhi dopo il 3-1 con cui la squadra di Mourinho bastonò Messi e compagni. Destinazione Madrid, dove i nerazzurri avrebbero poi alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Dolci ricordi, un passato mai dimenticato. Un presente tutto da gustarsi. E l’Inter, al grande appuntamento, ci arriva benissimo grazie alle sette vittorie consecutive ottenute in campionato.

Le convocazioni di ‘mister’ Toldo

Ma martedì 6 novembre non sarà solo notte di Champions. Sarà anche il giorno in cui l’Inter Forever e le Barca Legends si affronteranno. Lo faranno nello scenario unico di Piazza Città di Lombardia, in una partita 5 contro 5 a poche ore dal grande match del Meazza. Calcio d’inizio fissato per le 16:15, con Francesco Toldo che lascerà i guantoni nell’armadio per indossare la giacca e la cravatta. Non giocherà fra i pali, ma guiderà i suoi vecchi compagni dalla panchina. E l’allenatore nerazzurro ha stilato la lista dei convocati che prenderanno parte alla sfida. Lo ha fatto con un video pubblicato dall’Inter sul proprio sito ufficiale: penna blu in mano, lavagnetta e l’invito ufficiale. In porta ci sarà Julio Cesar, con Orlandoni che però potrebbe avere delle possibilità di scendere in campo. Poi Zanetti: “Che tanto la fatica non la sente mai” Sottolinea Toldo. Materazzi e Burdisso a serrare la difesa, Cambiasso e Luis Figo a dare qualità in mezzo al campo, con quest’ultimo invitato a : “Accentrarsi sul destro e a calciare in porta”. Convocato anche Ventola: “Che però ha un piccolo problema al ginocchio” e Suazo: “Che è velocissimo”. “Y vosotros?” La domanda con cui si chiude il video. E il Barcellona ha risposto sui propri canali social, rendendo pubbliche le decisioni di Albert Ferrer, pilastro del dream team allenato da Johan Cruyff negli anni ’90 prima di chiudere la carriera al Chelsea: Albert Jorquera, Jon Andoni Goikoetxea, Juliano Belletti, Gaizka Mendieta, Frederic Dehu, Oscar Arpon, Juan Carlos Rodriguez, Gabri Garcia, Fernando Navarro: questa la lista blaugrana