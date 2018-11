Una sincera manifestazione d’ospitalità, con un pizzico di ironia. Ecco che così appare sul profilo Twitter in lingua spagnola dell’Inter un breve elenco di frasi in spagnolo con la corrispondente traduzione in italiano. “Un dizionario di guida per i nostri amici del Barcellona e i tifosi che visiteranno Milano per la grande sfida di Champions League” si legge nella didascalia di accompagnamento alla grafica con le espressioni nelle due lingue. Si passa dal “fammi una birra alla spina” a “che tifosi spaziali”, ma il meglio arriva alla fine quando “Messi es el mejor del mundo” viene tradotto come “Icardi è il più forte del mondo”. Dall’utilità all’umorismo, insomma, il passo è davvero breve.

La situazione nel girone B

Domani si affronteranno le due squadre che comandano il gruppo B. Il Barcellona è a punteggio pieno, mentre l’Inter insegue a 6 punti. Staccate dietro Tottenham e PSV a un solo punto. Vincere con i catalani permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di mettere una pesante ipoteca sul passaggio del turno; anche il pareggio sarebbe un risultato positivo ma che costringerebbe poi i nerazzurri a non perdere contro i londinesi.