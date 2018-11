Nella sfida del San Paolo tra Napoli e Paris Saint Germain è d’obbligo attendersi tanto spettacolo, ma nel frattempo una cosa veramente sorprendente e curiosa è accaduta all’esterno della struttura che ospita la squadra parigina in vista del match valido per la quarta giornata del girone C di Champions League. Fuori dall’hotel del PSG, infatti, sono comparse quattro pizze: nulla di eclatante, se si pensa che è uno dei piatti caratteristici del capoluogo campano, ma a ben vedere si tratta di particolarissime ‘opere d’arte’. Nelle pizze sono raffigurati i volti dei tre attaccanti del Paris Saint Germain, il brasiliano Neymar, il francese Kylian Mbappé e il grande ex di giornata, Edinson Cavani, mentre nella quarta si vede lo stemma del club francese. Gli autori dei particolarissimi piatti sono il pizzaiolo Antonio e gli aiutanti Armando e Alessandro - di una pizzeria di Soccavo, località nella quale in passato si allenava il Napoli -, che hanno preparato tutto a mano utilizzando gli ingredienti classici della pizza Margherita. Tutti e tre tifosi del Napoli, sono all’esterno dell’hotel del PSG in attesa che i protagonisti delle loro opere possano ammirare i piatti. E chissà, magari qualche esponente della società parigina potrebbe pensare di assaggiare delle pizze speciali…